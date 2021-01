Sanremo 2021, dopo tanti nomi sembra arrivato quello definitivo: chi affiancherà Amadeus sul palco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Salvo colpi di scena clamorosi, il Festival di Sanremo 2021 andrà in onda dal 2 al 6 marzo. E sì, ci sarà il pubblico in teatro e pure la sala stampa anche se ridotta, come emerso dalla riunione che si è tenuta nei giorni scorsi in Rai a cui erano presenti, tra gli altri, l’ad Fabrizio Salini, il direttore di Rai1 Stefano Coletta, Amadeus e il suo agente Lucio Presta. “Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro — spiega una nota Rai — il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston”. Nessuno slittamento dunque, ma come spiega Enzo Mazza, ceo di Fimi, la federazione che riunisce Universal, Sony, Warner e Bmg e che rappresenta circa metà degli artisti in gara “sono esclusi per i nostri artisti scenari con ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Salvo colpi di scena clamorosi, il Festival diandrà in onda dal 2 al 6 marzo. E sì, ci sarà il pubblico in teatro e pure la sala stampa anche se ridotta, come emerso dalla riunione che si è tenuta nei giorni scorsi in Rai a cui erano presenti, tra gli altri, l’ad Fabrizio Salini, il direttore di Rai1 Stefano Coletta,e il suo agente Lucio Presta. “Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro — spiega una nota Rai — il Protocollo sanitario e organizzativo che sarà a breve sottoposto alle autorità competenti in modo da poter prevedere una presenza del pubblico nella platea del Teatro Ariston”. Nessuno slittamento dunque, ma come spiega Enzo Mazza, ceo di Fimi, la federazione che riunisce Universal, Sony, Warner e Bmg e che rappresenta circa metà degli artisti in gara “sono esclusi per i nostri artisti scenari con ...

