San Sebastiano Martire Video | il 20 gennaio si celebra il simbolo del soccorso

c_appendino : #RT @TorinoClick: La Polizia Municipale celebra San Sebastiano, Santo Patrono del Corpo, mercoledì 20 Gennaio alle… - pepicarlo : Patrono di Pozzolo Formigaro San Sebastiano - romi_andrio : RT @Antonio79B: SAN SEBASTIANO, del pittore #RaffaelloSanzio, anno 1501-1502, olio su tavola, 43 × 34 cm, @La_Carrara, Accademia Carrara, #… - Ciciotta : 'Per San Bastiano, sali il monte e guarda il piano; se vedi molto, spera poco; se vedi poco, spera assai!' 20 genna… - blogfp : Santo del Giorno S. Sebastiano -

Ultime Notizie dalla rete : San Sebastiano

Oggi, nel giorno dedicato alla solennità liturgica di San Sebastiano, la Polizia Locale celebra la propria festa. Una festa sobria, che non avrà la spensieratezza degli anni passati, ma che a Giovinaz ...Il trattato del geografo pavese è rimasto per secoli nell’oblio, custodito in Biblioteca Ambrosiana e poi pubblicato da Iuss ...