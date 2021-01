Sambenedettese-Padova | aperto procedimento per gli insulti contro Mawuli

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “In seguito alle dichiarazioni rilasciate ad alcuni organi di stampa da un dirigente della” la Procura federale haunsui presuntirazzistiil giocatore Shaka. A decidere è stato il procuratore federale Giuseppe Chiné. Il tutto è accaduto durante la partita di Lega Pro fra lae il, giocata lo scorso 17 gennaio. Per quanto riguarda, sarà convocato nei prossimi giorni in Procura per essere ascoltato. SportFace.