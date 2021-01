Salvini “Questo Governo non può risolvere i problemi, andremo al Colle” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Al Quirinale ci andremo anche noi a ragionare con il Presidente della Repubblica in maniera assolutamente pacata e rispettosa, chiedendo se una maggioranza con Monti, Mastella, Ciampolillo, ex forzisti, ex grillini e senatori a vita può essere quella che risolve i problemi dell’Italia”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta sui social.“Faremo di tutto per mandare a casa gli occupanti abusivi in minoranza nel paese e da ieri anche in minoranza in Senato”, ha sottolineato Salvini.“Ieri – ha proseguito – si è vista la differenza tra coloro che mettono davanti a tutto il proprio interesse personale e la propria poltrona e coloro che hanno ancora a cuore alcuni valori”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Al Quirinale cianche noi a ragionare con il Presidente della Repubblica in maniera assolutamente pacata e rispettosa, chiedendo se una maggioranza con Monti, Mastella, Ciampolillo, ex forzisti, ex grillini e senatori a vita può essere quella che risolve idell’Italia”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo, nel corso di una diretta sui social.“Faremo di tutto per mandare a casa gli occupanti abusivi in minoranza nel paese e da ieri anche in minoranza in Senato”, ha sottolineato.“Ieri – ha proseguito – si è vista la differenza tra coloro che mettono davanti a tutto il proprio interesse personale e la propria poltrona e coloro che hanno ancora a cuore alcuni valori”.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

