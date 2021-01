Salvini: l’Italia non può restare ostaggio di un governo incapace, arrogante e raccogliticcio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Il Paese non può restare ostaggio di un governo incapace, arrogante e raccogliticcio. Si tratta di una minoranza di governo che continua la sfacciata e scandalosa compravendita di parlamentari e che non si fa scrupoli a imbarcare chi, eletto col centrodestra, ha tradito l’impegno preso con gli elettori”. È quanto si legge in una nota congiunta firmata da tutto il centrodestra e rilanciata dalla Lega di Matteo Salvini. “Nonostante le forzature del governo e le continue scorrettezze, nonostante una pretesa autosufficienza che non esiste, il centrodestra non intende privare le famiglie e le aziende italiane degli aiuti necessari in un momento così drammatico: per questa ragione, come annunciato, voterà compatto lo scostamento di ... Leggi su laprimapagina (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Il Paese non puòdi un. Si tratta di una minoranza diche continua la sfacciata e scandalosa compravendita di parlamentari e che non si fa scrupoli a imbarcare chi, eletto col centrodestra, ha tradito l’impegno preso con gli elettori”. È quanto si legge in una nota congiunta firmata da tutto il centrodestra e rilanciata dalla Lega di Matteo. “Nonostante le forzature dele le continue scorrettezze, nonostante una pretesa autosufficienza che non esiste, il centrodestra non intende privare le famiglie e le aziende italiane degli aiuti necessari in un momento così drammatico: per questa ragione, come annunciato, voterà compatto lo scostamento di ...

