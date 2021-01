Salvini e Renzi si sentono al telefono: al Senato nelle commissioni facciamo il Vietnam… (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il governo naviga a vista, soprattutto perché in alcune commissioni chiave del Senato i numeri non ci sono. Non solo nella commissione Bilancio. Problematico lavorare anche nelle commissioni Ambiente, Difesa, Esteri, Scuola e Sanità. Un terreno, questo, sul quale si gioca la resistenza del governo Conte e anche la capacità di attacco delle opposizioni. La maggioranza sarebbe in vantaggio di fatto, osserva Il Sole 24 Ore, solo in tre dei 14 parlamentini del Senato: Finanze, Agricoltura e Lavoro. commissioni, maggioranza in bilico anche alla Camera “Anche a Montecitorio – continua Il Sole 24 Ore – se i voti di Italia viva si sommassero a quelli dell’opposizione, la maggioranza che si va formando riuscirebbe, al momento, a manovrare senza eccessivi affanni soltanto in 8 dei ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il governo naviga a vista, soprattutto perché in alcunechiave deli numeri non ci sono. Non solo nella commissione Bilancio. Problematico lavorare ancheAmbiente, Difesa, Esteri, Scuola e Sanità. Un terreno, questo, sul quale si gioca la resistenza del governo Conte e anche la capacità di attacco delle opposizioni. La maggioranza sarebbe in vantaggio di fatto, osserva Il Sole 24 Ore, solo in tre dei 14 parlamentini del: Finanze, Agricoltura e Lavoro., maggioranza in bilico anche alla Camera “Anche a Montecitorio – continua Il Sole 24 Ore – se i voti di Italia viva si sommassero a quelli dell’opposizione, la maggioranza che si va formando riuscirebbe, al momento, a manovrare senza eccessivi affanni soltanto in 8 dei ...

petergomezblog : Tommaso Cerno: “Voterò sì alla fiducia in Senato. Mi fido, Conte ha rottamato Salvini e Renzi, l’Italia può voltare… - matteosalvinimi : #Salvini: Noi per i continui 'No', lo dico a Renzi, abbiamo mollato SETTE ministeri, non due. #Senato #crisidigoverno - lorepregliasco : Comunque uno la pensi su Conte, Renzi, Zingaretti o Salvini, Liliana Segre è una grande italiana che merita solo rispetto e riconoscenza - Massimo37114477 : RT @GiovanniPaglia: Il Senato conferma la fiducia al Governo. Salvini si conferma un miserabile. Renzi rimane solo in compagnia della sua b… - Silvergio2377 : RT @strange_days_82: L'obiettivo del governo e' di durare alcuni mesi per arrivare al semestre bianco, ci riuscira'?Gia' la prossima settim… -