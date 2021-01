Salvini e Meloni danno lezioni. Ma loro per vent’anni hanno collezionato disastri. Dal sì al Mes al voto favorevole sul Trattato di Dublino. Ecco i capolavori della Destra nel segno di Silvio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) A Destra sono sicuri: un nuovo governo, a trazione sovranista, farebbe senz’altro meglio di quello in carica. Non avremo quanto meno nessun “Barbapapà”, per citare l’intervento di due giorni fa di Giorgia Meloni. Nessun governo che cerca “complici per mantenere la poltrona”, come spiegato ieri in Aula da Matteo Salvini tra un insulto e l’altro ai senatori a vita. I due, Matteo e Giorgia, sono certi: la rovina di questo Paese è Giuseppe Conte. Perché è “in delirio di onnipotenza” dato che “per rimanere dov’è prima è di Destra, poi di centro, poi di sinistra, populista, liberale, socialista, amico e nemico di Salvini, di Renzi, di Di Maio”. INCOERENZA TOTALE. Eppure. Eppure resta una domanda: quante volte abbiamo visto Salvini e Meloni lavorare in maggioranza? Il primo è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Asono sicuri: un nuovo governo, a trazione sovranista, farebbe senz’altro meglio di quello in carica. Non avremo quanto meno nessun “Barbapapà”, per citare l’intervento di due giorni fa di Giorgia. Nessun governo che cerca “complici per mantenere la poltrona”, come spiegato ieri in Aula da Matteotra un insulto e l’altro ai senatori a vita. I due, Matteo e Giorgia, sono certi: la rovina di questo Paese è Giuseppe Conte. Perché è “in delirio di onnipotenza” dato che “per rimanere dov’è prima è di, poi di centro, poi di sinistra, populista, liberale, socialista, amico e nemico di, di Renzi, di Di Maio”. INCOERENZA TOTALE. Eppure. Eppure resta una domanda: quante volte abbiamo vistolavorare in maggioranza? Il primo è ...

you_trend : ?? Sondaggio @IpsosItalia per @diMartedi Il 42% degli italiani preferisce un'Italia guidata da #Conte e… - lucatelese : La spallata non è riuscita. Ecco Perché Renzi ha perso, e ora si ritrova (scomodamente) all’opposizione con la dest… - pietroraffa : La grazia a #Bannon da parte di Trump è l'epilogo di una presidenza spregiudicata, pericolosa, incapace. In questi… - CampioneOmaggio : @Fra_tante3 Farà quello che farebbero Salvini-Meloni-Berlusconi al suo posto ?? - antonio_78_ : @MaleficoRojo @GiuseppeConteIT Alla prossima cadrà....stai tranquillo. Renzetto vostro voterà assieme alla Meloni e… -