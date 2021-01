Salvini e Maloni con Tajani si stracciano le vesti | ' Situazione insostenibile | lo diremo a Mattarella'

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Hanno parlato gli statisti: uno erede di un partito famoso per la campagna acquisti di parlamentari all'epoca del governo Prodi. Un'altra che ha un partito dove i dirigenti ineneggiano ancora alla ...

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Maloni

Globalist.it

L’attuale crisi di governo rappresenta certamente la più importante e chiarificatrice di questa Legislatura. Scrive Benedetto Ippolito ...Di fronte ad un governo senza maggioranza assoluta, Salvini e Meloni si sono detti pronti a chiedere un colloquio con Mattarella. Dopo il voto in Senato in cui il governo non è riuscito ad ottenere la ...