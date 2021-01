Salvini e le frasi shock contro Liliana Segre. Ecco cosa ha detto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel suo intervento al Senato, ieri Salvini si è lasciato andare a pesanti dichiarazioni contro i 5 stelle, arrivando addittura ad attaccare Liliana Segre. In effetti, quella di Salvini sui senatori a vita è stata, per usare un eufemismo, una batttuta quando meno infelice, e che ha subito destato forte indignazione in aula. Il leader della Lega ha chiuso il proprio intervento a Palazzo Madama offendendo tutti i presenti: “Ricordo ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia ai grillini cosa diceva il loro leader di loro, ‘non muoiono mai, o almeno muoiono troppo tardi’, che coraggio che avete…”. Dal canto suo, Liliana Segre non si è scomposta: “Sono molto scaramantica” spiega “uno che dice così è una bellezza, da questo punto di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel suo intervento al Senato, ierisi è lasciato andare a pesanti dichiarazionii 5 stelle, arrivando addittura ad attaccare. In effetti, quella disui senatori a vita è stata, per usare un eufemismo, una batttuta quando meno infelice, e che ha subito destato forte indignazione in aula. Il leader della Lega ha chiuso il proprio intervento a Palazzo Madama offendendo tutti i presenti: “Ricordo ai senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia ai grillinidiceva il loro leader di loro, ‘non muoiono mai, o almeno muoiono troppo tardi’, che coraggio che avete…”. Dal canto suo,non si è scomposta: “Sono molto scaramantica” spiega “uno che dice così è una bellezza, da questo punto di ...

pietroraffa : Salvini:'A me piace l'Europa di De Gasperi'. Rileggetela. Frasi dette così, a caso, senza preoccuparsi che qualcu… - carlossartori19 : RT @sherpa810: A Salvini vengono imputate anche le frasi dette da altri, qualunque cosa pur di dargli contro. Mai una volta che, per rispet… - soniabetz1 : RT @fforzano: Cari Meloni-Salvini-Tajani (e Renzi), IO NON VOGLIO LE ELEZIONI. Essendo io Italiano e godendo di diritti civili, non provate… - aspettaaspetta : RT @sherpa810: A Salvini vengono imputate anche le frasi dette da altri, qualunque cosa pur di dargli contro. Mai una volta che, per rispet… - fforzano : Cari Meloni-Salvini-Tajani (e Renzi), IO NON VOGLIO LE ELEZIONI. Essendo io Italiano e godendo di diritti civili, n… -