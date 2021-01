Salvini cita Grillo al Senato: “I senatori a vita non muoiono mai”. Segre: “Lo ringrazio, ho 90 anni” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Cosa mi ha detto Salvini? Niente, che sui Senatori a vita riportava delle parole di Grillo. Quindi ha insistito dicendo che i Senatori a vita non muoiono mai. Io sono molto scaramantica, ho 90 anni. Quindi grazie”. Così la senatrice a vita Liliana Segre lasciando il Senato dopo il voto di fiducia commentando l’intervento del leader leghista. “Lei, avvocato Conte, ci chiede la fiducia, non la diamo a lei ma agli italiani. Speriamo che liberi la sua poltrona. E ricordo ai Senatori a vita che legittimamente voteranno la fiducia ai 5s, cosa diceva il leader dei 5s su di loro, `non muoiono mai, o almeno muoiono troppo tardi´, che coraggio ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Cosa mi ha detto? Niente, che suiri ariportava delle parole di. Quindi ha insistito dicendo che iri anonmai. Io sono molto scaramantica, ho 90. Quindi grazie”. Così la senatrice aLilianalasciando ildopo il voto di fiducia commentando l’intervento del leader leghista. “Lei, avvocato Conte, ci chiede la fiducia, non la diamo a lei ma agli italiani. Speriamo che liberi la sua poltrona. E ricordo airi ache legittimamente voteranno la fiducia ai 5s, cosa diceva il leader dei 5s su di loro, `nonmai, o almenotroppo tardi´, che coraggio ...

