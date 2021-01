Salto con gli sci | Coppa del Mondo Ljubno 2021 | finalmente tornano in azione anche le ragazze volanti!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 gennaio 2021), dopo aver disputato una sola gara da inizio inverno a oggi (vinta dall’austriaca Marita Kramer davanti alla slovena Nika Kriznar e alla giapponese Sara Takanashi), ladelfemminile dicon gli sci entra pienamente in, affrontando una delle sue “classiche”. Nel weekend infatti si gareggia a, in Slovenia, località inserita nel calendario del massimo circuito “rosa” sin dalla sua stagione inaugurale. Da allora il complesso denominato Logarska Dolina ha ospitato 15 gare valevoli per il massimo circuito rosa, mancando l’appuntamento solo nell’annata 2013-14.è peraltro dotata di una notevole tradizione. Da queste parti i primi eventi agonistici andarono in scena già nel lontano 1931, ma si prese la decisione di costruire un ...