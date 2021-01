Ryder Cup 2023, Gian Paolo Montali conferma: “Ci aspettiamo l’inaugurazione del campo per metà marzo” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il golf italiano è in trepidante attesa. Fra poco più di due anni il Bel Paese avrà l’onore di ospitare la Ryder Cup, storico torneo tra giocatori europei e le controparti statunitensi nato nel lontano 1927 e che verrà ospitato nel vecchio continente al di fuori della Gran Bretagna per la terza volta nella sua storia. Nel 2023, con un anno di ritardo rispetto a quanto preventivato a causa della pandemia di Covid-19, sarà l’impianto Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia Montecelio ad ospitare la tradizionale manifestazione golfistica; in occasione dell’evento, il Governo italiano aveva stanziato 50 milioni di euro per le opere infrastrutturali che serviranno ad ammodernare il quadrante interessato, quello compreso tra via Nomentana e via Tiburtina, mentre già dal 2018 sono iniziati i lavori che interessano l’impianto golfistico. Ma quando ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il golf italiano è in trepidante attesa. Fra poco più di due anni il Bel Paese avrà l’onore di ospitare laCup, storico torneo tra giocatori europei e le controparti statunitensi nato nel lontano 1927 e che verrà ospitato nel vecchio continente al di fuori della Gran Bretagna per la terza volta nella sua storia. Nel, con un anno di ritardo rispetto a quanto preventivato a causa della pandemia di Covid-19, sarà l’impianto Marco Simone Golf and Country Club di Guidonia Montecelio ad ospitare la tradizionale manifestazione golfistica; in occasione dell’evento, il Governo italiano aveva stanziato 50 milioni di euro per le opere infrastrutturali che serviranno ad ammodernare il quadrante interessato, quello compreso tra via Nomentana e via Tiburtina, mentre già dal 2018 sono iniziati i lavori che interessano l’impianto golfistico. Ma quando ...

Il golf italiano è in trepidante attesa. Fra poco più di due anni il Bel Paese avrà l'onore di ospitare la Ryder Cup, storico torneo tra giocatori europei e le controparti statunitensi nato nel lontan ...

Il golf italiano è in trepidante attesa. Fra poco più di due anni il Bel Paese avrà l'onore di ospitare la Ryder Cup, storico torneo tra giocatori europei e le controparti statunitensi nato nel lontan ...