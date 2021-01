Russia: giornalista si getta nelle acque gelate per salvare un cagnolino dalla morte (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un salvataggio in diretta tv che ha scaldato i cuori di tutta la Russia e non. acque gelide per un clima fra i più freddi del mondo. Un coraggio immenso. E’ raro vedere un salvataggio del genere nei confronti di una anima indifesa quale quella del piccolo cagnolino che è ritratto in foto. Riscalda il cuore e fa non poco effetto capirne la storia che c’è dietro. Tutti noi amiamo i cuccioli, ma quanti di noi si tufferebbero in acque freddissime pur di salvare la vita ad un piccolo animale, a meno 20 gradi, senza maglietta. Ci vuole un coraggio da leoni. Lo stesso coraggio che ha avuto questo giovane giornalista russo che pur di salvare l’animale si è tuffato in acqua ed è diventato un eroe. Chissà cosa ne penserà il Presidente Putin. Si tuffa in acque ... Leggi su instanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Un salvataggio in diretta tv che ha scaldato i cuori di tutta lae non.gelide per un clima fra i più freddi del mondo. Un coraggio immenso. E’ raro vedere un salvataggio del genere nei confronti di una anima indifesa quale quella del piccoloche è ritratto in foto. Riscalda il cuore e fa non poco effetto capirne la storia che c’è dietro. Tutti noi amiamo i cuccioli, ma quanti di noi si tufferebbero infreddissime pur dila vita ad un piccolo animale, a meno 20 gradi, senza maglietta. Ci vuole un coraggio da leoni. Lo stesso coraggio che ha avuto questo giovanerusso che pur dil’animale si è tuffato in acqua ed è diventato un eroe. Chissà cosa ne penserà il Presidente Putin. Si tuffa in...

Aleksandr Sašnev si è immerso nell'acqua a -20 gradi sotto zero. L'emittente per cui lavora ha poi fatto sapere che non si è ammalato e sta bene ...

