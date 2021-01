Romania – Primi sequestri all’estero: bloccati immobili della Camorra (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’impero dei Casalesi in Romania, sigilli a 400 appartamenti e due arresti In codice l’hanno chiamata “Operazione Transilvania”: nella cittadina romena di Pitesti, poco più di 166 mila abitanti, la fazione Zagaria del clan camorristico dei Casalesi aveva realizzato un imponente insediamento imprenditoriale. Gli investigatori della Dia di Napoli diretta da Giuseppe Linares hanno sequestrato Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) L’impero dei Casalesi in, sigilli a 400 appartamenti e due arresti In codice l’hanno chiamata “Operazione Transilvania”: nella cittadina romena di Pitesti, poco più di 166 mila abitanti, la fazione Zagaria del clan camorristico dei Casalesi aveva realizzato un imponente insediamento imprenditoriale. Gli investigatoriDia di Napoli diretta da Giuseppe Linares hanno sequestrato

L’impero dei Casalesi in Romania, sigilli a 400 appartamenti e due arresti In codice l’hanno chiamata “Operazione Transilvania”: nella cittadina romena di Pitesti, poco più di 166 mila abitanti, la fa ...

Lotta alla mafia, il prefetto Francesco Messina: “Grazie alle nuove norme Ue colpiamo i patrimoni anche all’estero”

«Fra i beni sequestrati, c’è anche un terreno a Zimbor in Romania — spiega il prefetto Francesco Messina, a capo della Direzione centrale anticrimine della polizia (Dac) — grazie a un provvedimento ot ...

