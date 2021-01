Roma, tutti contro la nuova campagna Pro-vita contro l'aborto: "Riecco le offese sul corpo delle donne" (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Sopprimere il corpo di mio figlio non è una scelta". Torna alla carica l'associazione ultraconservatrice con i suoi messaggi violenti contro la legge 194. Marta Bonafoni, (lista Zingaretti): "Affissioni inconcepibili e fuorvianti: la libertà delle donne è il loro target, una... Leggi su repubblica (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Sopprimere ildi mio figlio non è una scelta". Torna alla carica l'associazione ultraconservatrice con i suoi messaggi violentila legge 194. Marta Bonafoni, (lista Zingaretti): "Affissioni inconcepibili e fuorvianti: la libertàè il loro target, una...

