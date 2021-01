Roma Spezia: probabili formazioni e tv (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sabato 23 gennaio 2021 alle 15.00 all’Olimpico si disputerà Roma Spezia, gara valida per la 19° giornata di Serie A. Le due squadre si incontrano nuovamente dopo la sfida di Coppa Italia che ha visto trionfare per 4 a 2 lo Spezia ai tempi supplementari. Come arrivano le due squadre? Brutto momento in casa Roma, reduce dalla sconfitta nel Derby contro la Lazio e dall’eliminazione in Coppa Italia. I giallorossi hanno sì perso sul campo, ma avrebbero comunque perso 3 a 0 a tavolino dopo aver effettuato contro il regolamento anche il sesto cambio. Sconfitte ed errori non sono piaciuti ai Friedkin che in queste ore stanno mettendo in discussione Fonseca, che ha evitato l’esonero immediato solo perché la Roma ha a breve in programma una seconda sfida contro lo Spezia. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sabato 23 gennaio 2021 alle 15.00 all’Olimpico si disputerà, gara valida per la 19° giornata di Serie A. Le due squadre si incontrano nuovamente dopo la sfida di Coppa Italia che ha visto trionfare per 4 a 2 loai tempi supplementari. Come arrivano le due squadre? Brutto momento in casa, reduce dalla sconfitta nel Derby contro la Lazio e dall’eliminazione in Coppa Italia. I giallorossi hanno sì perso sul campo, ma avrebbero comunque perso 3 a 0 a tavolino dopo aver effettuato contro il regolamento anche il sesto cambio. Sconfitte ed errori non sono piaciuti ai Friedkin che in queste ore stanno mettendo in discussione Fonseca, che ha evitato l’esonero immediato solo perché laha a breve in programma una seconda sfida contro lo. ...

ZZiliani : Se la Roma esonera #Fonseca contro la sua volontà, sabato contro lo Spezia potrebbe avere in panchina due allenator… - pisto_gol : Dopo la gaffe-Diawara, che è costata lo 0:3 a tavolino, e -1 in classifica, le 6 sostituzioni contro lo Spezia. Dif… - PietroMazzara : Errore interpretativo della #Roma nei cambi: ne ha effettuati sei, ma in realtà ne poteva fare solo 5. Quindi lo Sp… - gizzo97 : RT @tempoweb: Caos Roma: Fonseca per ora resta ma sembra spacciato. E la società è divisa #RomaSpezia #iltempoquotidiano - ElSequeira : RT @ScoresFutbol: ??????#CoppaItalia #OctavosDeFinal AS Roma 2-4 Spezia Calcio Spezia Calcio se Clasifica a Cuartos de Final de la Coppa de I… -