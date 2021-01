Roma-Spezia, il sesto cambio è un caso: furia social dei tifosi – VIDEO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La Roma incappa in una clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia. Giallorossi fuori agli ottavi contro lo Spezia ma a far infuriare ancor di più i tifosi è la gaffe sul… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Laincappa in una clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia. Giallorossi fuori agli ottavi contro loma a far inre ancor di più iè la gaffe sul… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

PietroMazzara : Errore interpretativo della #Roma nei cambi: ne ha effettuati sei, ma in realtà ne poteva fare solo 5. Quindi lo Sp… - DiMarzio : #ASRoma, il caso delle sei sostituzioni. Cosa dice il regolamento - Eurosport_IT : COLPACCIO DELLO SPEZIA! ???? La Roma in 9 nei supplementari cede contro i liguri ma i giallorossi rischiano di per… - TommasoLomi : La Roma annuncia che farà ricorso alla FIP per la sconfitta a tavolino con lo Spezia. #RomaSpezia - giovannicoviel1 : RT @sportface2016: +++Clamoroso in #CoppaItalia: la #Roma fa sei cambi al posto di cinque e perderà a tavolino contro lo #Spezia+++ #RomaSp… -