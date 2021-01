Roma-Spezia, Daniele Verde: “Il mio gol di testa? Nemmeno alla Playstation” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nello stesso stadio, undici anni fa, un gol simile di testa lo fece Leo Messi in finale di Champions League. Senza fare paragoni blasfemi, Daniele Verde nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia, si è messo in luce con una rete di testa (non certo il suo punto di forza) alla sua ex squadra, la Roma eliminata per la seconda volta contro lo Spezia. “Quello di questa sera è il mio primo gol di testa, non è certo il mio punto di forza e sinceramente mai avrei pensato di poter riuscire a farne uno. Neanche alla Playstatation faccio gol di testa – ha detto ridendo ai canali ufficiali del club – Il caso ha voluto che lo facessi proprio oggi, in un appuntamento così importante e contro la mia ex squadra”. Ma sabato si ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nello stesso stadio, undici anni fa, un gol simile dilo fece Leo Messi in finale di Champions League. Senza fare paragoni blasfemi,nel match degli ottavi di finale di Coppa Italia, si è messo in luce con una rete di(non certo il suo punto di forza)sua ex squadra, laeliminata per la seconda volta contro lo. “Quello di questa sera è il mio primo gol di, non è certo il mio punto di forza e sinceramente mai avrei pensato di poter riuscire a farne uno. NeanchePlaystatation faccio gol di– ha detto ridendo ai canali ufficiali del club – Il caso ha voluto che lo facessi proprio oggi, in un appuntamento così importante e contro la mia ex squadra”. Ma sabato si ...

