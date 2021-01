Roma, l'ironia di Verde: 'Il mio gol di testa? Nemmeno alla Playstation' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gli strascichi di Roma - Spezia continuano anche dopo il responso dell' Olimpico , che ha visto i liguri riuscire a qualificarsi ai quarti di Coppa Italia dopo il 4 - 2 maturato nel corso dei ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Gli strascichi di- Spezia continuano anche dopo il responso dell' Olimpico , che ha visto i liguri riuscire a qualificarsi ai quarti di Coppa Italia dopo il 4 - 2 maturato nel corso dei ...

sportli26181512 : Roma, l'ironia di Verde: 'Il mio gol di testa? Nemmeno alla Playstation': L'esterno dello #Spezia, grande ex della… - EmilioBerettaF1 : Arriva il cantautore Johnny Cashback, il rimborso in musica con ironia nella nuova parodia dello sc… - psicozauro : RT @Eurosport_IT: Roma-Spezia sarà ricordata per le 6 sostituzioni effettuate dai giallorossi...e le reazioni social 6????? #RomaSpezia | #C… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Roma-Spezia sarà ricordata per le 6 sostituzioni effettuate dai giallorossi...e le reazioni social 6????? #RomaSpezia | #C… - Eurosport_IT : Roma-Spezia sarà ricordata per le 6 sostituzioni effettuate dai giallorossi...e le reazioni social 6?????… -