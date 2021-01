Roma: Fonseca rischia l’esonero, al suo posto può arrivare Maurizio Sarri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La figuraccia di ieri in Coppa Italia potrebbe costare la panchina a Paulo Fonseca Sono ore calde in casa Roma, dopo la clamorosa e rocambolesca … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 20 gennaio 2021) La figuraccia di ieri in Coppa Italia potrebbe costare la panchina a PauloSono ore calde in casa, dopo la clamorosa e rocambolesca … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

repubblica : Fonseca: 'Il sesto cambio vietato? Non sapevo fosse un problema' - ZZiliani : Se la Roma esonera #Fonseca contro la sua volontà, sabato contro lo Spezia potrebbe avere in panchina due allenator… - GoalItalia : MATCH REPORT - #RomaSpezia 2-4: la squadra di Fonseca crolla ai supplementari e finisce la partita in nove ?? - infoitsport : Caos Roma, Fonseca nel mirino. Chi potrebbe arrivare al suo posto - infoitsport : Coppa Italia, Roma out. Fonseca: 'Esonero? Mi sento sempre in discussione' -