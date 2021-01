**Roma: Di Battista, proposta Raggi sacrosanta, Parlamento la raccolga'** (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Virginia Raggi chiede una cosa sacrosanta e lo fa seguendo la via del dialogo, della collaborazione, della democrazia. Un tavolo Interistituzionale che coinvolga tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, in Parlamento e in Campidoglio, per discutere finalmente l'attribuzione di poteri speciali a Roma Capitale. Un passo, ripeto, sacrosanto e doveroso". Così Alessandro Di Battista, a stretto giro da una nota del ministro Luigi Di Maio. La sindaca grillina "ha combattuto fino ad oggi come un leone, con le proprie forze - dice ancora Di Battista -. Ha risollevato una città in macerie, lo ha fatto con la forza delle idee e dei valori che abbiamo sempre condiviso nel M5S e in cui continuiamo a credere. Ha ricevuto attacchi di ogni tipo, volgarità, aggressioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Virginiachiede una cosae lo fa seguendo la via del dialogo, della collaborazione, della democrazia. Un tavolo Interistituzionale che coinvolga tutte le forze politiche, di maggioranza e opposizione, ine in Campidoglio, per discutere finalmente l'attribuzione di poteri speciali a Roma Capitale. Un passo, ripeto, sacrosanto e doveroso". Così Alessandro Di, a stretto giro da una nota del ministro Luigi Di Maio. La sindaca grillina "ha combattuto fino ad oggi come un leone, con le proprie forze - dice ancora Di-. Ha risollevato una città in macerie, lo ha fatto con la forza delle idee e dei valori che abbiamo sempre condiviso nel M5S e in cui continuiamo a credere. Ha ricevuto attacchi di ogni tipo, volgarità, aggressioni ...

