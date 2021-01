Roberto Mancini, il suo rapporto con la veggente di Medjugorje a 'Ti Sento', la nuova trasmissione di Diaco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Bentornato Diaco . Bentornate interviste a braccio, a cuore a cuore. Senza canovaccio prestampato. Con quel po' di sentimento vero che scaccia la retorica. Stile Maurizio Costanzo , tanto per ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Bentornato. Bentornate interviste a braccio, a cuore a cuore. Senza canovaccio prestampato. Con quel po' di sentimento vero che scaccia la retorica. Stile Maurizio Costanzo , tanto per ...

Oui_Ready : RT @OldSchoolPanini: Roberto Mancini & Paolo Maldini during their national service - Oui_Ready : RT @OldSchoolPanini: Roberto MANCINI & Gianluca VIALLI - Sampdoria 1987-88 - kisskissnapoli : Carrera: 'Se la Juventus ha scelto Pirlo, ha ritenuto che Andrea fosse pronto per questo ruolo. Anche senza gavetta… - JrNasidi : @jane08i Roberto Mancini - angheran70 : «Sono andato diverse volte, ho parlato con Vicka, con gli altri veggenti…» ?? #Gospashow Roberto Mancini: «Credo ne… -