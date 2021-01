Rizzoli spiega il fuorigioco e il VAR: «Ecco quando c’è tolleranza» – VIDEO (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nicola Rizzoli, designatore della CAN A e B, ha spiegato il funzionamento del VAR sul fuorigioco: Ecco le sue parole – VIDEO Nicola Rizzoli spiega il funzionamento del VAR sui fuorigioco. Ecco le sue parole. «quando il Var mette due linee è importante sapere che si parla di un fuorigioco come minimo di 15 centimetri, un fuorigioco verificabile. La precisione delle linee vettoriali: diventano più grosse perchè altrimenti non si vedrebbero in TV. quando lasciamo una linea sola questa distanza non c’è, quindi il VAR non interviene: c’è un margine di tolleranza. Se in questo Morata avesse messo il piede più a sinistra, quindi 10 cm in meno in ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nicola, designatore della CAN A e B, hato il funzionamento del VAR sulle sue parole –Nicolail funzionamento del VAR suile sue parole. «il Var mette due linee è importante sapere che si parla di uncome minimo di 15 centimetri, unverificabile. La precisione delle linee vettoriali: diventano più grosse perchè altrimenti non si vedrebbero in TV.lasciamo una linea sola questa distanza non c’è, quindi il VAR non interviene: c’è un margine di. Se in questo Morata avesse messo il piede più a sinistra, quindi 10 cm in meno in ...

