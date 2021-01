Riverdale 5 dove vedere gli episodi in tv e streaming in italiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Riverdale 5 dove vedere. Le puntate della quinta stagione della serie tv vanno in onda nella televisione americana sulla The CW a partire dal 20 gennaio 2021. Ecco di seguito tutte le info su orari, date e dove vedere gli episodi in tv e streaming. TUTTO SU #Riverdale Riverdale 5 dove vedere gli episodi sottotolati Le puntate di Riverdale 5 andranno in onda il mercoledì a partire dal 20 gennaio 2021 sul canale americano The CW. Per chi non può aspettare a rivedere i protagonisti quando gli episodi arriveranno doppiati in italiano, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 20 gennaio 2021). Le puntate della quinta stagione della serie tv vanno in onda nella televisione americana sulla The CW a partire dal 20 gennaio 2021. Ecco di seguito tutte le info su orari, date egliin tv e. TUTTO SU #glisottotolati Le puntate di5 andranno in onda il mercoledì a partire dal 20 gennaio 2021 sul canale americano The CW. Per chi non può aspettare a rii protagonisti quando gliarriveranno doppiati in, sicuramente le puntate sottotitolate saranno disponibili nei siti specializzati in ...

Riverdale, KJ Apa: "Il salto temporale renderà la serie più interessante"

Nel corso di un'intervista con TV Line, KJ Apa si è mostrato nostalgico ma allo stesso tempo entusiasta per la scelta fatta per Riverdale 5 ...

