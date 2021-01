Ritardo del Vaccino Pfizer, Arcuri: Pronti a Intraprendere Azione Legale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Domenico Arcuri, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, annuncia che l’Italia è intenzionata a Intraprendere un’Azione Legale nei confronti di Pfizer. Arcuri spiega il perché: “Non solo non verranno consegnate in Italia le dosi che sono state unilateralmente e senza preavviso non consegnate in questa settimana, pari al 29%, ma ci sarà una pur lieve Leggi su youreduaction (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Domenico, il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, annuncia che l’Italia è intenzionata aun’nei confronti dispiega il perché: “Non solo non verranno consegnate in Italia le dosi che sono state unilateralmente e senza preavviso non consegnate in questa settimana, pari al 29%, ma ci sarà una pur lieve

Ciampolillo e Nencini, un colloquio con Conte dietro il ritardo del voto di fiducia in Senato Corriere della Sera Vaccino Covid, Burioni: «Pfizer spieghi i ritardi, la fiducia si basa sulla trasparenza»

Il virologo Roberto Burioni ha «stigmatizzato»? il silenzio di Pfizer sulle forniture dei vaccini contro il coronavirus. Una dichiarazione che arriva alla ...

Bollettino Covid Italia e Lombardia: i contagi di oggi 20 gennaio

Milano, 20 gennaio 2021 - La Lombardia spera. Nell'accoglimento del ricorso presentato ieri al Tar contro la zona rossa e nelle parole dell'infettivologo del Sacco Massimo Galli, che oggi ha parlato d ...

