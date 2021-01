nuovasocieta : Ristori, oltre 20 milioni per il turismo montano - discoradioIT : Il Consiglio regionale del #Piemonte ha dato il via libera a oltre 20 milioni di #ristori destinati al comparto neve e al #turismo montano - pagabadoglio : @carloalberto @Cr1st14nM3s14n0 Forse, una volta vaccinati i fragili, dare precedenza alle attività più penalizzate… - Agricolturabio1 : RT @MarabottiMarco: @DaniloToninelli Si ma magari facciamo anche partire i cantieri così oltre che dare ristori si dà anche lavoro - MarabottiMarco : @DaniloToninelli Si ma magari facciamo anche partire i cantieri così oltre che dare ristori si dà anche lavoro -

Ultime Notizie dalla rete : Ristori oltre

Nuova Società

Nel prossimo Decreto Ristori sono previsti fondi per corsi di recupero, per i tamponi e per uno psicologo scolastico.Roccaraso. Il sindaco di Roccaraso, Francesco Di Donato, chiede immediati ristori per consentire agli imprenditori e alle oltre 1500 persone che vivono con il turismo della neve di andare avanti."La m ...