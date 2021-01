Rinnovi e Cancellazioni Serie TV | rinnovata Snowpiercer

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)tv. Tutte letv che sono state rinnovate e cancellate.TV: ultimo aggiornamento 19 gennaio TNT rinnovaper una terza stagione a pochi giorni dal debutto della seconda, la, disponibile in Italia su Netflix, negli USA è in streaming su HBO Max e a oggi la prima stagione avrebbe raggiunto 32 milioni di spettatori. Peacock ha ordinato una seconda stagione di Saved by the Bell – Bayside School sequel/reboot della vecchia comedy anni ’90. Animal Kindgom chiuderà con la prossima sesta stagione che sarà probabilmente girata a partire da febbraio, con la sua chiusura cui si aggiunge quella di Claws su TNT rimane solocome ...