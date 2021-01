Rimpasto e nuovi ministeri: il piano di Conte per allargare la maggioranza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premier Conte ha strappato la fiducia al Senato ma con 156 sì (per la maggioranza assoluta ne servivano 161) c’è ben poco da stare tranquilli. E allora, come lui stesso ha annunciato poco dopo il voto, si lavora per allargare la maggioranza di governo. Il piano è tirare dritto e pensare al Rimpasto. Dimissioni? Tutt’altro, al massimo la salita al Colle è solo per riferire al presidente Mattarella. Questa mattina c’è un vertice di maggioranza, si lavora per far approvare Recovery e scostamento di bilancio e, da qui a fine febbraio, dare la caccia ai responsabili per allargare la maggioranza relativa con cui ha salvato il suo governo dalla “irresponsabilità di Renzi”. Davanti al premier ci sono “due settimane di fuoco”: deve nascere, ... Leggi su tpi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il premierha strappato la fiducia al Senato ma con 156 sì (per laassoluta ne servivano 161) c’è ben poco da stare tranquilli. E allora, come lui stesso ha annunciato poco dopo il voto, si lavora perladi governo. Ilè tirare dritto e pensare al. Dimissioni? Tutt’altro, al massimo la salita al Colle è solo per riferire al presidente Mattarella. Questa mattina c’è un vertice di, si lavora per far approvare Recovery e scostamento di bilancio e, da qui a fine febbraio, dare la caccia ai responsabili perlarelativa con cui ha salvato il suo governo dalla “irresponsabilità di Renzi”. Davanti al premier ci sono “due settimane di fuoco”: deve nascere, ...

