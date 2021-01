Riforma pensioni e crisi di Governo, ultime da Salvini e Durigon: tenere quota 100 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il tema del giorno continua ad essere la crisi di Governo associata alla Riforma pensioni, sebbene rispetto ai ieri qualcosa sia cambiato in quanto Conte é riuscito ad ottenere la fiducia anche al Senato, sebbene questa non sia assoluta, anzi i voti ottenuti 156 non sono garanzia, allo stato attuale, di un’esperienza di Governo solida e stabile. I cittadini, specie quanti sono prossimi alla pensione e continuano a temere le sorti di quota 100, si chiedono cosa potrebbe cambiare nel caso di un Conte Ter o se gli scenari cambiassero del tutto. Salvini é tornato a parlare nelle ultime ore anche della misura pensionistica da lui tanto voluta, facendo notare che se al Governo resterà Conte ... Leggi su pensionipertutti (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il tema del giorno continua ad essere ladiassociata alla, sebbene rispetto ai ieri qualcosa sia cambiato in quanto Conte é riuscito ad otla fiducia anche al Senato, sebbene questa non sia assoluta, anzi i voti ottenuti 156 non sono garanzia, allo stato attuale, di un’esperienza disolida e stabile. I cittadini, specie quanti sono prossimi alla pensione e continuano a temere le sorti di100, si chiedono cosa potrebbe cambiare nel caso di un Conte Ter o se gli scenari cambiassero del tutto.é tornato a parlare nelleore anche della misurastica da lui tanto voluta, facendo notare che se alresterà Conte ...

