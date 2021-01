Rifiuti il vaccino poi vuoi le cure? Per il teologo “è anticostituzionale” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) BOLOGNA – Vaccinarsi contro il covid “è un dovere morale“. Ma non farlo, e continuare a sfruttare i servizi di sanità pubblica, potrebbe arrivare a essere anche “fortemente anti-costituzionale”. Dopo la presa di posizione di Papa Francesco delle settimane scorse, il tema etico a proposito del siero contro il coronavirus viene riproposto in questi termini sul portale de ‘Il Regno’, la rivista dei dehoniani realizzata a Bologna, che ospita una riflessione di Salvino Leone, medico e docente alla Facoltà teologica di Sicilia e vicepresidente dell’Atism, l’associazione teologica italiana per lo studio della morale. “Il problema etico di fondo- sostiene il teologo- è che nel rispetto di questa ‘volontà non vaccinale’, oltre al danno sanitario per la collettività, vi è anche l’anomalo continuare a utilizzare i servizi pubblici rispettando (da parte dello Stato) il deliberato rifiuto di contribuire a essi”. Leggi su dire (Di mercoledì 20 gennaio 2021) BOLOGNA – Vaccinarsi contro il covid “è un dovere morale“. Ma non farlo, e continuare a sfruttare i servizi di sanità pubblica, potrebbe arrivare a essere anche “fortemente anti-costituzionale”. Dopo la presa di posizione di Papa Francesco delle settimane scorse, il tema etico a proposito del siero contro il coronavirus viene riproposto in questi termini sul portale de ‘Il Regno’, la rivista dei dehoniani realizzata a Bologna, che ospita una riflessione di Salvino Leone, medico e docente alla Facoltà teologica di Sicilia e vicepresidente dell’Atism, l’associazione teologica italiana per lo studio della morale. “Il problema etico di fondo- sostiene il teologo- è che nel rispetto di questa ‘volontà non vaccinale’, oltre al danno sanitario per la collettività, vi è anche l’anomalo continuare a utilizzare i servizi pubblici rispettando (da parte dello Stato) il deliberato rifiuto di contribuire a essi”.

Secondo i dati, confermati dal commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi, circa 200 tra medici, infermieri ...

CAGLIARI. Sono circa 200 gli operatori sanitari in Sardegna che hanno rifiutato la somministrazione del vaccino Pfizer. Si tratta dell'1 per cento tra medici, infermieri e oss, una percentuale bassa c ...

Secondo i dati, confermati dal commissario straordinario dell'Ats Massimo Temussi, circa 200 tra medici, infermieri ...CAGLIARI. Sono circa 200 gli operatori sanitari in Sardegna che hanno rifiutato la somministrazione del vaccino Pfizer. Si tratta dell'1 per cento tra medici, infermieri e oss, una percentuale bassa c ...