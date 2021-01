Ricetta medica bianca: dal 30 gennaio diventa elettronica. Novità e istruzioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anche la Ricetta medica bianca diventa elettronica. A dare il via libera alla Novità è stato il decreto del Ministero dell’economia del 30 dicembre, che sarà in vigore dal 30 gennaio 2021. Quando si parla di Ricetta bianca ci si riferisce a quella utilizzata dal medico per prescrivere farmaci che il sistema sanitario nazionale non passa. Quelli che in pratica si devono pagare. Il provvedimento che ha dato il via libera alla versione digitale di questo documento medico si chiama per esteso “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria della Ricetta elettronica attraverso ulteriori ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Anche la. A dare il via libera allaè stato il decreto del Ministero dell’economia del 30 dicembre, che sarà in vigore dal 302021. Quando si parla dici si riferisce a quella utilizzata dal medico per prescrivere farmaci che il sistema sanitario nazionale non passa. Quelli che in pratica si devono pagare. Il provvedimento che ha dato il via libera alla versione digitale di questo documento medico si chiama per esteso “Dematerializzazione delle ricette mediche per la prescrizione di farmaci non a carico del Servizio sanitario nazionale e modalità di rilascio del promemoria dellaattraverso ulteriori ...

