Ricerca, contro le distrofie retiniche 22 trial clinici in corso per la terapia genica. C’è anche la Vanvitelli (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Ci sono nel mondo circa 22 trial clinici in corso per la terapia genica destinata a diverse forme di distrofie retiniche ereditarie. anche noi siamo partiti con tre nuove sperimentazioni. E partiremo con un’altra ancora, con la Fondazione Telethon, per una forma di retinite pigmentosa e sordità”. Lo ha spiegato Francesca Simonelli, professore ordinario di Oftalmologia e direttrice della Clinica oculistica dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, nel corso del webinar ‘distrofie retiniche ereditarie: da ora disponibile la prima terapia genica in Italia’, sostenuto da Novartis. Questa prima terapia genica, che ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Ci sono nel mondo circa 22inper ladestinata a diverse forme diereditarie.noi siamo partiti con tre nuove sperimentazioni. E partiremo con un’altra ancora, con la Fondazione Telethon, per una forma di retinite pigmentosa e sordità”. Lo ha spiegato Francesca Simonelli, professore ordinario di Oftalmologia e direttrice della Clinica oculistica dell’Università della Campania Luigi, neldel webinar ‘ereditarie: da ora disponibile la primain Italia’, sostenuto da Novartis. Questa prima, che ...

ildenaro_it : In prima linea la #Clinica #oculistica dell’@unicampania 'Luigi Vanvitelli'. - GreenMarked : La nostra ricerca di autentiche storie ambientali fa tappa in #Toscana. Una 'new farmer', una #NatureHero italiana… - Fondaz_Veronesi : Due molecole di origine vegetale potrebbero svolgere un ruolo di prevenzione contro il tumore del colon-retto: la r… - LucaDurante1 : RT @LaFeltrinelli: Il 21 gennaio alle 18.30 @Ilaria_Tuti presenta “Luce della notte” (@LibriLonganesi ),il suo nuovo romanzo che segna il… - lumukosta : @nzingaretti Tra discutere con IV oppure andare alla ricerca di transfughi forzisti, fascisti, democristiani in naf… -