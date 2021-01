Ricciardi: 'Sanitari contrari al vaccino? Serve l'obbligo, rischiano di infettare i pazienti' (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Obbligare medici e operatori Sanitari al vaccino o rimuoverli dal proprio ruolo. È l'idea di Walter Ricciardi, professore di Igiene all'università Cattolica di Roma e consulente del ministro della ... Leggi su leggo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Obbligare medici e operatorialo rimuoverli dal proprio ruolo. È l'idea di Walter, professore di Igiene all'università Cattolica di Roma e consulente del ministro della ...

Roma, 20 gen. (Adnkronos Salute) - Fra gli operatori sanitari, "chi non si vaccina non può assistere pazienti, perché diventa egli stesso fonte di infezione per i propri pazienti. Dunque, o si mette u ...

