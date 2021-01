Ribery | “Ora penso alla Fiorentina ma non escludo ritorno in Bundesliga”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Al momentosolo, sono importante per la squadra. Però nonche finita l’avventura qui io possa tornare in. Non voglio escludere nulla“. Queste le parole dell’attaccante viola Franckin un’intervista rilasciata ai tedeschi di Sport Bild, realizzata nel periodo natalizio, come precisato d. “Giocare a porte chiuse non è stimolante. A me il pubblico manca molto” ha aggiunto il calciatore francese, che ha poi parlato della sua ex squadra, il Bayern Monaco: “Sané? Non è facile tornare da un infortunio come il suo, ma quando è in campo deve dare tutto”. “Se riesce a dare tutto per 60 minuti non c’è nulla di male se poi va dal tecnico e gli chiede di inserire un altro al suo posto. Non è un ...