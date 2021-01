Riapertura scuole, Tar Campania: da domani riprendono le attività didattiche in presenza per la quarta e quinta elementare (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Riprenderanno domani, giovedì 21 gennaio, in Campania le attività didattiche in presenza per le classi di quarta e quinta elementare. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Riprenderanno, giovedì 21 gennaio, inleinper le classi di. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole: è caos per il rientro in classe Studenti.it Campania, il Tar ordina: Elementari e medie tornino a scuola

