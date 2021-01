Riapertura scuole superiori Liguria: da lunedì lezioni in presenza al 50%. Toti spera di arrivare al 75%: “Aspettiamo i dati” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da lunedì 25 gennaio in Liguria le scuole secondarie superiori torneranno alla didattica in presenza al 50% con trasporti potenziati e ingressi scaglionati in due tranche orarie. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da25 gennaio inlesecondarietorneranno alla didattica inal 50% con trasporti potenziati e ingressi scaglionati in due tranche orarie. L'articolo .

5' di lettura 20/01/2021 - Nelle scuole superiori di Camerino tutto è pronto per il rientro in classe degli studenti a partire da lunedì prossimo 25 gennaio, data anticipata dalla Regione rispetto a q ...

Educazione alla prevenzione, trasporti a capienza ridotta e gestione dei flussi: ecco come si tornerà a scuola da lunedì

Le Autorità Scolastiche hanno confermato che le scuole sono pronte a riprendere lo svolgimento in presenza dell’attività didattica in piena sicurezza rispondendo così alle esigenze primarie degli stud ...

