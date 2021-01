Riapertura scuole, nelle Marche si ritorna al 50% nelle superiori dal 25 gennaio. ORDINANZA (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Vista la discesa della curva epidemiologica, sono felicissima di poter annunciare la ripresa dell'attività didattica in presenza al 50% dal 25 gennaio". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) "Vista la discesa della curva epidemiologica, sono felicissima di poter annunciare la ripresa dell'attività didattica in presenza al 50% dal 25". L'articolo .

matteorenzi : Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il gove… - mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - marinaioffredo : RT @CivicraziaItaly: Campania, il TAR ordina la riapertura delle scuole primarie e boccia le ordinanze del Presidente De Luca. MI https:… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Vaccini e scuole superiori, 25 gennaio giorno decisivo. Arriverà il nuovo carico di dosi dopo il taglio di Pfizer e i ragazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, in Emilia-Romagna didattica in presenza al 50% fino al 6 febbraio. NOTA Orizzonte Scuola Regione Marche riapre le scuole superiori al 50%

Ancona.- Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli ha firmato una nuova ordinanza che dispone la riapertura delle scuole superiori alle lezioni in presenza per il 50% degli alunni. E que ...

Scuole superiori di Camerino pronte per un eventuale rientro anticipato, Rosati: "DaD ottimo strumento, ma aumenta le distanze sociali e culturali"

5' di lettura 20/01/2021 - Nelle scuole superiori di Camerino tutto è pronto per il rientro in classe degli studenti. Per cui anche se la riapertura sarà anticipata a lunedì prossimo 25 gennaio, rispe ...

Ancona.- Il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli ha firmato una nuova ordinanza che dispone la riapertura delle scuole superiori alle lezioni in presenza per il 50% degli alunni. E que ...5' di lettura 20/01/2021 - Nelle scuole superiori di Camerino tutto è pronto per il rientro in classe degli studenti. Per cui anche se la riapertura sarà anticipata a lunedì prossimo 25 gennaio, rispe ...