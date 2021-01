Riapertura scuole, in Puglia il ritorno in classe si prepara con presidi sanitari, screening per docenti e Ata (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per permettere un ritorno in classe sicuro agli alunni, ai docenti e al personale scolastico pugliese, ieri sera, nell’ambito di un tavolo convocato dall’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale e sindacati, è stata presentata dall’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco una proposta di delibera di Giunta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Per permettere uninsicuro agli alunni, aie al personale scolastico pugliese, ieri sera, nell’ambito di un tavolo convocato dall’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo tra Regione, Ufficio Scolastico Regionale e sindacati, è stata presentata dall’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco una proposta di delibera di Giunta. L'articolo .

