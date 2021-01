Riapertura scuole, in Emilia-Romagna didattica in presenza al 50% fino al 6 febbraio. NOTA (Di mercoledì 20 gennaio 2021) In Emilia-Romagna le scuole secondarie di secondo grado proseguiranno l'attività didattica in presenza al 50% almeno fino a sabato 6 febbraio. Lo chiarisce l'Ufficio scolastico regionale, d'accordo col presidente di Regione Stefano Bonaccini e con la Prefettura di Bologna. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Inlesecondarie di secondo grado proseguiranno l'attivitàinal 50% almenoa sabato 6. Lo chiarisce l'Ufficio scolastico regionale, d'accordo col presidente di Regione Stefano Bonaccini e con la Prefettura di Bologna. L'articolo .

matteorenzi : Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il gove… - mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - ItaSottoSopra : RT @RadioSavana: Mentre Paola De Micheli si occupa di agevolare cittadinanza italiana ai calciatori stranieri, a Roma la situazione traspor… - orizzontescuola : Riapertura scuole, in Emilia-Romagna didattica in presenza al 50% fino al 6 febbraio. NOTA -