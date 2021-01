Riapertura scuole in Campania, il Tar ordina: primaria in classe da domani. E De Luca annuncia una nuova ordinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Leggi su ilmattino (Di mercoledì 20 gennaio 2021)

matteorenzi : Perché incaponirsi in questo arrocco e non cercare una riflessione su ciò che serve agli italiani come lo sblocco d… - matteosalvinimi : #Salvini: Non vorrei che la riapertura delle scuole sia arrivata per motivi politici, per mantenere in vita il gove… - mante : Ho la vaga sensazione che questa volta le petizioni e le proteste di migliaia di studenti a favore della DAD non fi… - tribuna_treviso : Sul Veneto pende la decisione del Tar, cui è stato presentato un ricorso per la riapertura delle scuole superiori i… - v_senigallia : Riapertura delle scuole, il gruppo del Partito Democratico: 'Creare un modello virtuoso per il ritorno in classe in… -

Ultime Notizie dalla rete : Riapertura scuole Riapertura scuole, in Emilia-Romagna didattica in presenza al 50% fino al 6 febbraio. NOTA Orizzonte Scuola Riapertura delle scuole, il gruppo del Partito Democratico: "Creare un modello virtuoso per il ritorno in classe in sicurezza"

4' di lettura Senigallia 20/01/2021 - Tutto il gruppo assembleare del Partito Democratico boccia le modalità stabilite dalla giunta regionale per la riapertura delle scuole e rilancia le proprie propo ...

Scuola, Cgil: "Bus insufficienti a garantire sicurezza in nostro territorio e tanti docenti non hanno ancora stipendio"

Sicurezza "La situazione attuale della scuola, anche nella nostra provincia, è caratterizzata dalle difficoltà dettate dalla pandemia in atto, in primis la sicurezza; come Flc Cgil abbiamo da sempre s ...

4' di lettura Senigallia 20/01/2021 - Tutto il gruppo assembleare del Partito Democratico boccia le modalità stabilite dalla giunta regionale per la riapertura delle scuole e rilancia le proprie propo ...Sicurezza "La situazione attuale della scuola, anche nella nostra provincia, è caratterizzata dalle difficoltà dettate dalla pandemia in atto, in primis la sicurezza; come Flc Cgil abbiamo da sempre s ...