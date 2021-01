Riapertura scuole, balletto di rientri tra ordinanze di TAR e Regioni (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La scuola è iniziata da qualche giorno per le superiori ma non in tutte le Regioni italiane. In particolar modo, in Lombardia, Sicilia e nella provincia autonoma di Bolzano le lezioni riprenderanno a febbraio. Ma visto l’aumento dei contagi in Sicilia è possibile che questa linea continui anche per il mese di febbraio. Ci sono poi delle Regioni dove in base alle decisioni del tribunale amministrativo si sono aperte o chiuse le scuole anche nei gradi inferiori come media e primaria. È un momento veramente molto delicato nel quale ci vorrebbe maggiore chiarezza”. Ad affermarlo è il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico. “Questa autonomia che viene data alle singole Regioni – prosegue Pacifico – molto spesso però non coincide con l’andamento della curva epidemiologica. E in tutto questo a volte le ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – “La scuola è iniziata da qualche giorno per le superiori ma non in tutte leitaliane. In particolar modo, in Lombardia, Sicilia e nella provincia autonoma di Bolzano le lezioni riprenderanno a febbraio. Ma visto l’aumento dei contagi in Sicilia è possibile che questa linea continui anche per il mese di febbraio. Ci sono poi delledove in base alle decisioni del tribunale amministrativo si sono aperte o chiuse leanche nei gradi inferiori come media e primaria. È un momento veramente molto delicato nel quale ci vorrebbe maggiore chiarezza”. Ad affermarlo è il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico. “Questa autonomia che viene data alle singole– prosegue Pacifico – molto spesso però non coincide con l’andamento della curva epidemiologica. E in tutto questo a volte le ...

" Si è trattato – afferma l'assessore Lagalla – di un ulteriore e utile momento di confronto su un argomento ampiamente dibattuto dall'opinione pubblica. Mi ha confortato il fatto che tutti i presenti ...

