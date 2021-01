Report sulle mafie, il sindaco: «Fotografia preoccupante del territorio» (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti temi su cui si concentrano l'attenzione della comunità e l'impegno quotidiano della nostra amministrazione. Leggi su ilgiunco (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tutti temi su cui si concentrano l'attenzione della comunità e l'impegno quotidiano della nostra amministrazione.

reportrai3 : A Modena, dove hanno perso la vita 9 detenuti, abbiamo sentito la testimonianza di un detenuto che afferma di non a… - reportrai3 : Le polemiche sulle scarcerazioni dei detenuti in regime di carcere duro con patologie gravi. Il 41bis si regge solo… - fabiochiusi : Twitter aggiunge un alert al tweet di Report sulle “mail dell’Ema ritrovate sul dark web” - AlessLongo : RT @davloprete: Mia analisi del report @enisa_eu sulle minacce per la #cybersecurity dei sistemi di Intelligenza Artificiale. @AI4Business… - ilGiunco : Report sulle mafie, il sindaco: «Fotografia preoccupante del territorio» -