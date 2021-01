Renzi si rottama da solo. Voleva far fuori Conte finisce come al Papeete. Matteo ha messo a rischio il Paese. Per condannarsi all’irrilevanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Matteo Renzi come l’altro Matteo (Salvini) nell’estate del Papeete. “Sono persone che agiscono in modalità o la va o la spacca”, ha avuto modo di commentare Massimo Cacciari. E oggi come ieri “non è andata”. L’ex rottamatore rischia un suicidio politico. Salvini, quanto meno, è in sella a un partito che viaggia a due cifre mentre il senatore di Rignano conta su un 2 virgola qualcosa. Renzi ha provato a staccare la spina al governo Conte II ma a prendere la scossa è stato lui. Ha attaccato il premier, politicamente, personalmente. Accusandolo di aver creato un vulnus nelle regole della democrazia, di essere filo trumpiano e di aver ridotto la politica a un reality show, tra una diretta Facebook e l’altra, dietro l’abile regia di Rocco ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 20 gennaio 2021)l’altro(Salvini) nell’estate del. “Sono persone che agiscono in modalità o la va o la spacca”, ha avuto modo di commentare Massimo Cacciari. E oggiieri “non è andata”. L’extore rischia un suicidio politico. Salvini, quanto meno, è in sella a un partito che viaggia a due cifre mentre il senatore di Rignano conta su un 2 virgola qualcosa.ha provato a staccare la spina al governoII ma a prendere la scossa è stato lui. Ha attaccato il premier, politicamente, personalmente. Accusandolo di aver creato un vulnus nelle regole della democrazia, di essere filo trumpiano e di aver ridotto la politica a un reality show, tra una diretta Facebook e l’altra, dietro l’abile regia di Rocco ...

Noovyis : (Renzi si rottama da solo. Voleva far fuori Conte finisce come al Papeete. Matteo ha messo a rischio il Paese. Per… - pablets86 : A me Conte non sta particolarmente simpatico, ma se rottama Renzi, l’improbabile Bellanova, Scalfarotto, Rosato etc… - RedGiorgio81 : Se rottama Renzi, diventa il mio eroe - PdF_Rass_Stampa : RT @mirkodecarli: Conte rottama Renzi e si profila come il Prodi della Terza Repubblica. Ora serve costruire rapidamente una CDU (Unione de… - mirkodecarli : Conte rottama Renzi e si profila come il Prodi della Terza Repubblica. Ora serve costruire rapidamente una CDU (Uni… -