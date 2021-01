Renzi canta vittoria: “Dovevano asfaltarci, siamo decisivi” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi dopo il voto di fiducia al Senato: “Conte attaccato alla poltrona. Dovevano asfaltarci, siamo decisivi” “Dovevano asfaltarci ma siamo decisivi. Il presidente del consiglio ha scelto di costruire un’altra maggioranza. Non ci vuole con sé’”, risponde Matteo Renzi nel corso di Porta a Porta dopo il voto di… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il leader di Italia Viva Matteodopo il voto di fiducia al Senato: “Conte attaccato alla poltrona.” “ma. Il presidente del consiglio ha scelto di costruire un’altra maggioranza. Non ci vuole con sé’”, risponde Matteonel corso di Porta a Porta dopo il voto di… L'articolo Corriere Nazionale.

