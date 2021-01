Regeni, la Procura di Roma chiede il processo per gli 007 egiziani. Ma pesano i no del Cairo (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e in lesioni personali aggravate. Sono i reati per i quali la Procura di Roma ha chiesto il processo per quattro 007 egiziani della National Security nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. Caso Regeni, verso il processo agli 007 Il Procuratore capo Michele Prestipino e il sostituto Sergio Colaiocco, che in questi anni ha seguito le indagini, hanno avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif per il reato di sequestro di persona pluriaggravato. E, nei confronti dell’ultimo, anche per ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sequestro di persona pluriaggravato, concorso in omicidio aggravato e in lesioni personali aggravate. Sono i reati per i quali ladiha chiesto ilper quattro 007della National Security nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Giulio, il ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso nel 2016 in Egitto. Caso, verso ilagli 007 Iltore capo Michele Prestipino e il sostituto Sergio Colaiocco, che in questi anni ha seguito le indagini, hanno avanzato la richiesta di rinvio a giudizio per il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi e Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif per il reato di sequestro di persona pluriaggravato. E, nei confronti dell’ultimo, anche per ...

