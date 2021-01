Regé-Jean Page: biografia, fidanzata, Instagram, Harry Potter (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ lui, l’uomo del momento: Regé-Jean Page. Ha spopolato con la sua interpretazione del Duca di Hastings in “Bridgerton”, divenendo un vero sex symbol che ha fatto impazzire il pubblico femminile, tanto da volerlo come il prossimo James Bond. Dal sorriso ammaliante e quell’accento british che non guasta mai, scopriamo chi si cela dietro il fascinoso personaggio Simon Basset. Regé-Jean Page: biografia l’ attore Regé-Jean Page Classe 1990, è un attore britannico con cittadinanza zimbabwese. Studia al National Youth Theatre e al Drama Center di Londra per realizzare il suo sogno: recitare. I suoi esordi sono caratterizzati dal cortometraggio “Troublemaker” e, soprattutto, dal teatro che lo consacra come attore. Nel ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 20 gennaio 2021) E’ lui, l’uomo del momento:. Ha spopolato con la sua interpretazione del Duca di Hastings in “Bridgerton”, divenendo un vero sex symbol che ha fatto impazzire il pubblico femminile, tanto da volerlo come il prossimo James Bond. Dal sorriso ammaliante e quell’accento british che non guasta mai, scopriamo chi si cela dietro il fascinoso personaggio Simon Basset.l’ attoreClasse 1990, è un attore britannico con cittadinanza zimbabwese. Studia al National Youth Theatre e al Drama Center di Londra per realizzare il suo sogno: recitare. I suoi esordi sono caratterizzati dal cortometraggio “Troublemaker” e, soprattutto, dal teatro che lo consacra come attore. Nel ...

