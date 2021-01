Record del Nasdaq nel giorno del giuramento di Joe Biden. Ma nei quattro anni di Trump Wall Street è cresciuta del 50% (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Wall Street accoglie il nuovo presidente Joe Biden con un nuovo Record storico, quello del listino Nasdaq che supera i 13.431 punti, con un rialzo nell’ultimo anno di oltre il 40%. L’indice è spinto anche dal boom di uno dei suoi “gioielli”, ossia Netflix che dopo aver comunicato risultati migliori delle attese e un incremento degli abbonati favorito anche dai lockdown vede il suo titolo volare del 14%. Ma in generale è tutta la borsa statunitense ad essere ben intonata. Le trimestrali dei big sono state sinora incoraggiante, oggi la banca d’affari Morgan Stanley ha comunicato un aumento degli utili del 22% nel 2020 a 10 miliardi di dollari. I mercati sono soprattutto sedotti dal nuovo maxi piano di stimoli all’economia da 1.900 miliardi di dollari annunciato da Biden. Nelle 11 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 gennaio 2021)accoglie il nuovo presidente Joecon un nuovostorico, quello del listinoche supera i 13.431 punti, con un rialzo nell’ultimo anno di oltre il 40%. L’indice è spinto anche dal boom di uno dei suoi “gioielli”, ossia Netflix che dopo aver comunicato risultati migliori delle attese e un incremento degli abbonati favorito anche dai lockdown vede il suo titolo volare del 14%. Ma in generale è tutta la borsa statunitense ad essere ben intonata. Le trimestrali dei big sono state sinora incoraggiante, oggi la banca d’affari Morgan Stanley ha comunicato un aumento degli utili del 22% nel 2020 a 10 miliardi di dollari. I mercati sono soprattutto sedotti dal nuovo maxi piano di stimoli all’economia da 1.900 miliardi di dollari annunciato da. Nelle 11 ...

Ultime Notizie dalla rete : Record del Cina, in dicembre record del surplus commerciale Il Sole 24 ORE Effetto Brexit: raddoppiato il numero di italiani espatriati nel Regno Unito

“Record di trasferimenti degli italiani nel Regno Unito”: lo segnala l’Istat nel suo report anagrafico. “Nel 2019 il flusso di espatri verso il Regno Unito registra il record di 31mila cancellazioni a ...

Covid, record di morti in Gran Bretagna, ma Oxford annuncia vaccini contro le nuove varianti del virus

Nel giorno più nero del covid, la speranza di un nuovo vaccino. Accade in Gran Bretagna dove al record negativo di ieri - 19 gennaio 2021 - di 1185 morti, il numero più alto in ...

