Recensione I Delitti del Barlume 2021: i due nuovi episodi di Sky Cinema (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Il Barlume compie otto anni e arrivano due nuove puntate su Sky Cinema. Mare Forza Quattro e Tana Libera Tutti sono disponibili su Sky On Demand e NowTV. La banda dei vecchietti di Pineta e i baristi, capitanati da Filippo Timi sono tornati a farci ridere, anche su un momento difficile come la pandemia. Ecco, dunque, la Recensione de I Delitti del Barlume I Delitti del Barlume nasce come serie di romanzi creati dall'autore Marco Malvaldi e editi da Sellerio, la serie ha trovato forma circa otto anni fa grazie al genio di Roan Johnson e all'intesa del cast ormai celeberrimo a partitre da Filippo Timi, capitano di questa avventura. La serie ha riscosso enorme successo, soprattutto nelle prime stagioni, in quanto prodotto particolare e con uno sprint comico in più ...

