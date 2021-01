Raffica di furti nella Capitale: ‘Al ladro’ e i condomini bloccano un 20enne. Due arresti in poche ore (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono due gli uomini arrestati dagli agenti di Polizia nelle ultime ore per furto. Nel primo caso, a mettere in un allerta è stato un rumore di vetri infranti provenienti da un garage condominiale in via del Vivaio a Centocelle. E’ successo nella serata di ieri, quando un condomino, dopo aver sentito il fragore, si è recato nel box: è qui che ha visto un ragazzo frugare all’interno della macchina. Il condomino ha gridato “al ladro” e ha messo in fuga il malvivente. Il giovane magrebino di 20 anni è stato bloccato subito dopo dagli stessi condomini mentre provava a scavalcare un cancello. Intervenuti immediatamente, a seguito della segnalazione al 112 NUE, gli agenti della Sezione Volanti hanno rinvenuto all’interno della sacca – nella disponibilità del ragazzo – la refurtiva: un estintore utilizzato per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Sono due gli uomini arrestati dagli agenti di Polizia nelle ultime ore per furto. Nel primo caso, a mettere in un allerta è stato un rumore di vetri infranti provenienti da un garageale in via del Vivaio a Centocelle. E’ successoserata di ieri, quando un condomino, dopo aver sentito il fragore, si è recato nel box: è qui che ha visto un ragazzo frugare all’interno della macchina. Il condomino ha gridato “al ladro” e ha messo in fuga il malvivente. Il giovane magrebino di 20 anni è stato bloccato subito dopo dagli stessimentre provava a scavalcare un cancello. Intervenuti immediatamente, a seguito della segnalazione al 112 NUE, gli agenti della Sezione Volanti hanno rinvenuto all’interno della sacca –disponibilità del ragazzo – la reva: un estintore utilizzato per ...

