Rachel Levine, ecco chi è la prima sottosegretaria alla Salute transgender (Di giovedì 21 gennaio 2021) Rachel Levine è la donna transgender che Joe Biden ha scelto per ricoprire il ruolo di sottosegretaria alla Salute degli Stati Uniti. Joe Biden ha mantenuto la promessa fatta in campagna elettorale ai suoi sostenitori, circondandosi di un team di esperti che rappresentassero realisticamente la diversità degli abitanti americani. Approva la decisione anche la direttrice L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

